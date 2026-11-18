Житель Москвы получил 20 лет колонии за изнасилование дочерей сожительницы Москвич осужден за изнасилования трех несовершеннолетних дочерей сожительницы

Москва18 ноя Вести.Уроженец Ярославской области, проживающий в Москве, получил 20 лет колонии строгого режима по делу о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по городу в мессенджере МАХ.

Следствием и судом установлено, что фигурант в период с 2012 года по 2022 год, находясь в квартире жилого дома, расположенного на Рязанском проспекте в городе Москве, совершал преступления против половой неприкосновенности в отношении трех несовершеннолетних дочерей своей сожительницы написали в пресс-службе

Следователи провели комплекс необходимых следственных действий, собрали большой объем материалов, характеризующих личность фигуранта, допросили свидетелей.

На время следствия обвиняемый был заключен под стражу.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.