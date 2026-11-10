16,5 лет колонии получил отчим за изнасилование малолетней падчерицы

Суд приговорил отчима к 16,5 годам колонии за изнасилование малолетней падчерицы 16,5 лет колонии получил отчим за изнасилование малолетней падчерицы

Москва10 ноя Вести.Суд признал виновным жителя села Омутинка в изнасиловании малолетней падчерицы и приговорил его к 16 годам 6 месяцам колонии строгого режима.

Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Суд установил, что в ноябре 2024 года подсудимый … систематически совершал в отношении девочки, не достигшей 12‑летнего возраста, действия сексуального характера сказано в сообщении

В сообщении подчеркивается, что преступления совершались с применением насилия и с использованием беспомощного состояния ребенка.

Мужчина не признал вину. Во время судебного процесса он утверждал, что девочка его оговорила, однако суд счел вину мужчины доказанной.

Помимо лишения свободы, осужденному назначили ограничение свободы на 1 год 6 месяцев и присудили выплатить в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 800 тыс. рублей.