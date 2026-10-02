Мужчину осудили на 15 лет за изнасилование девочки в Санкт-Петербурге

В Петербурге мужчине дали 15 лет колонии за изнасилование девочки Мужчину осудили на 15 лет за изнасилование девочки в Санкт-Петербурге

Москва2 окт Вести.Суд в Санкт-Петербурге приговорил 27-летнего мужчину к 15 годам колонии строгого режима за преступления против половой неприкосновенности девочки. Об этом сообщает управление СК России по городу.

По данным суда, в январе 2023 года фигурант напал на девочку младше 14 лет в подъезде дома на улице Вишерской в Шушарах. Он совершил с ней насильственные действия сексуального характера, а после преступления попытался выехать из страны. В этот момент мужчину задержали.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима говорится в сообщении

Он признан виновным по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ.