Поднебесного приговорили к трем годам колонии за связь с подростком Суд приговорил Поднебесного к трем годам колонии за связь с подростком

Москва2 окт Вести.Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор блогеру Алексею Поднебесному и признал его виновным в развратных действиях и половом сношении с девочкой подросткового возраста. Об этом сообщает в MAX объединенная пресс-служба судов города.

Уточняется, что 2 августа 2024 года мужчина находился с девочкой 2008 года рождения на территории фуд-корта в ТК "Невский центр". Там он целовал ее в губы и трогал ладонью ее левую ягодицу. Вечером того же дня в баре Поднебесный совершил в отношении этой девочки развратные действия сексуального характера без применения насилия. Учитывая, что на тот момент она не достигла 16-летнего возраста, блогера признали виновным в двух эпизодах по ч. 1 ст. 135 УК РФ.

От ответственности по этим эпизодам подсудимого освободили в связи с истечением сроков давности.

Также Алексей Поднебесный дважды совершил с девочкой половое сношение. На момент совершения этих преступлений ей все еще не было 16 лет.

Свою вину подсудимый не признал. Он настаивал, что несовершеннолетняя обманула его относительно возраста.

Суд по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний по двум эпизодам ч. 1 ст. 134 УК РФ назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима говорится в публикации

Отмечается, что заседания проходили в закрытом режиме.