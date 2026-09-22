Виновный в преступлениях против половой неприкосновенности осужден на 22 года Тобольский суд вынес приговор за половые преступления против несовершеннолетней

Москва22 сен Вести.В Тюменской области Тобольский районный суд вынес приговор по делу о тяжких преступлениях против половой неприкосновенности 12-летней девочки. Как сообщает в MAX объединенная пресс-служба судебной системы региона, подсудимый осужден на 22 года колонии строгого режима.

Тюменской области признал местного жителя виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней и использовании ее в целях изготовления порнографических материалов (п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ, п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ, п. "в" ч. 2 ст. 242.2 УК РФ) говорится в сообщении

По данным следствия, с 1 октября 2021 года по 30 июня 2022 года подсудимый совершал половое сношение с применением насилия, а также иные действия сексуального характера в отношении малолетней (на момент совершения преступления девочке было 12 лет). Также установлено, что мужчина знал о своем заболевании ВИЧ-инфекцией и совершал в отношении ребенка насильственные действия, заразив потерпевшую.

Кроме того, по требованию злоумышленника девочка направляла ему фотоснимки и видеозаписи с обнаженным телом.

Суд взыскал с осужденного компенсацию морального вреда в размере 2 000 000 рублей в пользу несовершеннолетней. Мужчина не признал своей вины, пояснив, что познакомился в интернете с девушкой 19 лет. При этом инициатива исходила от нее, все происходило по обоюдному согласию.