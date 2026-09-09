Москва9 сенВести.Жителю Сортавалы вынесен приговор за вовлечение несовершеннолетней в сферу незаконного оборота наркотиков. Об этом в MAX сообщает СУ СК РФ по Республике Карелии.
По материалам следствия, в начале октября 2025 года 27-летний осужденный, зная о несовершеннолетнем возрасте девушки, вовлек ее в совершение особо тяжкого преступления.
Несовершеннолетняя посредством мессенджера получила от неустановленного лица координаты тайника, самостоятельно забрала закладку на территории города Сортавалы и доставила наркотическое средство в квартиру осужденного для дальнейшего сбыта через сеть Интернетговорится в сообщении
Злоумышленник был задержан, партия наркотического средства изъята. Мужчина приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима.
В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении несовершеннолетней соучастницы.