Жителя Карелии осудили за привлечение несовершеннолетней к обороту наркотиков

В Карелии вынесен приговор за вовлечение несовершеннолетней в оборот наркотиков Жителя Карелии осудили за привлечение несовершеннолетней к обороту наркотиков

Москва9 сен Вести.Жителю Сортавалы вынесен приговор за вовлечение несовершеннолетней в сферу незаконного оборота наркотиков. Об этом в MAX сообщает СУ СК РФ по Республике Карелии.

По материалам следствия, в начале октября 2025 года 27-летний осужденный, зная о несовершеннолетнем возрасте девушки, вовлек ее в совершение особо тяжкого преступления.

Несовершеннолетняя посредством мессенджера получила от неустановленного лица координаты тайника, самостоятельно забрала закладку на территории города Сортавалы и доставила наркотическое средство в квартиру осужденного для дальнейшего сбыта через сеть Интернет говорится в сообщении

Злоумышленник был задержан, партия наркотического средства изъята. Мужчина приговорен к 12 годам исправительной колонии строгого режима.

В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении несовершеннолетней соучастницы.