Россиянину вынесли реальный срок за кибербуллинг В России впервые вынесли реальный срок за травлю в интернете

Москва13 сен Вести.В Великом Новгороде вынесен первый в России реальный срок за травлю в интернете. Подробности со ссылкой на пресс-службу районного суда Новгородской области сообщает "МК". 21-летнего молодого человека, полгода травившего в интернете школьницу из Уфы, приговорили к 12 годам заключения.

По материалам суда, весной 2024 года у пострадавшей возникла ссора с подсудимым, которому не понравилось название чата в онлайн-группе по компьютерной игре.

Злоумышленник стал угрожать девушке тем, что выложит ее личные данные в сеть, после чего администратор удалил его из группы.

Позже молодой человек вернулся в чат с другого аккаунта и продолжил издеваться над школьницей. Сначала он потребовал, чтобы девушка встала перед ним на колени и попросила прощения, затем после отказа он начал угрожать ей и ее семье, используя анонимные аккаунты. Фигурант создавал фейковые сообщения и публиковал их от лица родственников жертвы в домовых и родительских чатах, создавал фальшивые профили, где распространял порочащие сведения о пострадавшей и ее близких.

Преследования продолжались на протяжении полугода. В октябре 2024 года заявление на агрессора приняли в Следственном комитете Башкирии. В январе 2025 года преступника удалось вычислить, он был задержан Росгвардией.