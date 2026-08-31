Мать осужденного за фейк о теракте на Камчатке мальчика выплатит ущерб 100 тыс.

Суд назначил наказание подростку за фейк о теракте в школе на Камчатке Мать осужденного за фейк о теракте на Камчатке мальчика выплатит ущерб 100 тыс.

Москва31 авг Вести.Суд вынес приговор 14-летнему школьнику, который в феврале разместил в созданном им Telegram-канале фейковую информацию о готовящемся вооруженном нападении на учебное заведение в Петропавловске-Камчатском, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Сотрудниками УФСБ России по Камчатскому краю пресечена противоправная деятельность подростка, причастного к размещению ложных сообщений о вооруженном нападении на учреждение образования в регионе сообщили в ведомстве

Для убедительности ребенок добавил в публикацию сгенерированные картинки с оружием. Автора сообщения быстро установили представители спецслужб. Было возбуждено уголовное дело.

Суд передал несовершеннолетнего под надзор комиссии по делам несовершеннолетних сроком на один год, вынес предупреждение и установил особые требования к поведению. Кроме того, мать подростка должна будет возместить государству имущественный ущерб за на проверку ложного сообщения и отвлечение экстренных служб в размере 100 тысяч рублей.