Преподаватель с Камчатки получила штраф в 480 тысяч за оправдание терроризма

Преподавателя с Камчатки оштрафовали на 480 тысяч за оправдание терроризма Преподаватель с Камчатки получила штраф в 480 тысяч за оправдание терроризма

Москва18 авг Вести.Жительница Камчатского края 1972 года рождения, работавшая преподавателем в одном из учреждений образования региона, осуждена Тихоокеанским флотским военным судом за публичные призывы в интернете к терроризму и экстремизму и оправдание терроризма, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ края.

По ч.2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ ей назначено наказание в виде штрафа в размере 480 тысяч рублей уточнили в пресс-службе

Там также пояснили, что женщина нарушила закон в марте 2024 года, разместив в иностранном мессенджере аудиосообщения, в которых содержатся оправдание теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" и призывы к насильственным действиям в отношении представителей органов государственной власти.

Приговор вступил в силу.