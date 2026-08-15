Москва15 авгВести.Четыре года проведет в воспитательной колонии 17-летний студент первого курса Дмитровского техникума, которого Второй Западный окружной военный суд признал виновным в двух эпизодах публичного оправдания терроризма в интернете, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.
По совокупности преступлений окончательно назначить подсудимому четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, в также на три года запретить ему заниматься администрированием сайтов в сети Интернетогласил судья приговор
По данным агентства, подросток во время судебного заседания признал вину и полностью раскаялся.
Приговор суда не вступил в законную силу, когда это произойдет, изъятый у подсудимого мобильный телефон конфискуют, а sim-карту уничтожат.