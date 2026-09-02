Отсидевший за изнасилование Шурыгиной парень рассказал о другом фигуранте Семенов не первый: после ареста Шурыгиной стало известно о новом фигуранте

Москва2 сен Вести.Сергей Семенов, получивший срок по делу об изнасиловании Дианы Шурыгиной, рассказал о другом фигуранте. Молодого человека ранее также обвиняли в том, что он вступил в интимную близость с девушкой. О новых подробностях громкого дела Семенов рассказал в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

На фоне сообщений об аресте блогера Дианы Шурыгиной, которую задержали в июне этого года по обвинению в изготовлении и распространении порнографии, журналисты вспомнили, с чего все начиналось.

О Шурыгиной общественность узнала в 2017 году, когда она в эфире ток-шоу обвинила своего знакомого Семенова в изнасиловании. Молодой человек был осужден на восемь лет, впоследствии через год его освободили по УДО.

Сам Семенов в новом эфире Малахова спустя десять лет с той скандальной истории рассказал, что был не первым, кто тогда столкнулся с обвинениями в изнасиловании девушки.

Действительно, был парень, он даже был у нас на судебном процессе. Это было буквально за два месяца до того, как она написала на меня заявление. Парня осудили по 134-й статье ("Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста"). Ему дали условный срок, и он отбывал его. Еще были слухи про других, но я не буду сейчас вдаваться в подробности, у меня нет никаких подтверждений рассказал Семенов

После эфиров на ТВ Диана Шурыгина стала блогером. Летом текущего года июня девушку задержали, ей грозит до шести лет колонии за распространение порнографии.