В окружении Шурыгиной рассказали о ее богатом покровителе Журналист: в окружении Дианы Шурыгиной знали о ее богатом покровителе

Москва2 сен Вести.У блогера Дианы Шурыгиной, которой грозит до шести лет колонии за распространение порнографии, мог быть богатый покровитель. Информация выяснилась в ходе обсуждений в выпуске программы Андрея Малахова, сообщает ИС "Вести".

Гостьей ток-шоу стала подруга и экс-продюсер Дианы Шурыгиной Диана Бичарова. Она заявила, что постоянно поддерживала контакт с девушкой и считает, что та не могла быть причастна к эскорт-услугам.

Однако корреспондент Издательского дома "Комсомольская правда" Александр Рогоза поспорил с Бичаровой.

Я общался с некоторыми знакомыми Дианы, они не хотят афишировать себя, но что касается эскорта. У нее совершенно точно был очень богатый любовник, бывший высокопоставленный чиновник, он семейный. Встречи их [с Дианой] проходили в определенные дни, всегда строго два раза в месяц, и за это, за каждые две эти встречи она получала 15 тыс долларов заявил журналист

На эти слова подруга Дианы Шурыгиной возмутилась, заявив, что считает эти слухи неправдой.

Ранее суд продлил срок содержания Дианы Шурыгиной под стражей до 19 октября 2026 года. Блогер является фигуранткой по делу о распространении порнографии.