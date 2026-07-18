Москва18 июлВести.Бизнесмен и бывший жених блогера Дианы Шляниной (Шурыгиной) Святослав Гусев рассказал, что их с блогером ежемесячные расходы достигали около 10 миллионов рублей.
В беседе с KP.RU он заявил, что Шурыгиной не нужно было работать, когда она состояла с ним в отношениях.
Я арендовал для нас апартаменты в Москва-Сити за 750 тысяч рублей в месяц. В среднем мы ежемесячно тратили около 10 миллионов рублейсказал Гусев
В июне Троицкий суд Москвы отправил блогера Диану Шлянину (в девичестве – Шурыгину) под домашний арест по делу о распространении материалов порнографического характера. Позже она была переведена в СИЗО в результате нарушения условий домашнего ареста.
14 июля суд продлил срок содержания блогера под стражей до 19 августа.