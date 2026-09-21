Москва21 сенВести.Житель Кубани осужден на 15 лет колонии за 5 эпизодов сексуального насилия в отношении малолетней. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Краснодарскому краю.
С июня по сентябрь 2023 года фигурант, находясь в поселке Новые Поляны, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней.
Таким образом, 70-летний мужчина признан виновным в совершении 5 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).
Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, на срок 15 летговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Приговор в законную силу еще не вступил.