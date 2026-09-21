Житель Кубани осужден на 15 лет за многократное сексуальное насилие над ребенком

Пенсионер из Кубани осужден на 15 лет за сексуальное насилие над малолетней Житель Кубани осужден на 15 лет за многократное сексуальное насилие над ребенком

Москва21 сен Вести.Житель Кубани осужден на 15 лет колонии за 5 эпизодов сексуального насилия в отношении малолетней. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Краснодарскому краю.

С июня по сентябрь 2023 года фигурант, находясь в поселке Новые Поляны, совершал насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней.

Таким образом, 70-летний мужчина признан виновным в совершении 5 эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ).

Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с воспитанием и обучением детей, на срок 15 лет говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Приговор в законную силу еще не вступил.