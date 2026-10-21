Житель Кузбасса осужден на 16 лет за оборот порнографии с несовершеннолетними

Суд в Кемеровской области приговорил мужчину-педофила на 16 лет колонии Житель Кузбасса осужден на 16 лет за оборот порнографии с несовершеннолетними

Москва21 окт Вести.В городе Мариинске Кемеровской области суд вынес обвинительный приговор местному жителю по обвинению в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Мужчина 25 лет познакомился с девочками 10 и 12 лет под видом их ровесницы, а после завоевания доверия склонял их к совершению действий сексуального характера и фиксацией на фото и видео.

Жертвы присылали ему снятые материалы.

Суд признал мужчину виновным в совершении шести преступлений и назначил ему 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима написано в MAX

Также он оштрафован на 150 000 рублей. После освобождения его свободу ограничат на 1 год 9 месяцев.

У осужденного выявлено расстройство сексуального предпочтения – педофилия. Ему назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.