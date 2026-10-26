Москва26 окт Вести.Житель Хабаровского края получил 18 лет колонии строгого режима за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, развратные действия, изготовление и оборот порноматериалов, а также вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, сообщила Объединенная пресс-служба судов Хабаровского края в мессенджере МАХ.

…в период времени с 2023 по 2025 годы совершал действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния в отношении шестерых детей в возрасте от 8 до 12 лет, в том числе в отношении своей дочери, а также совершил в 2025 году развратные действия в отношении трех достигших 12-летнего возраста детей с использованием … сети Интернет и незаконно изготовил в целях распространения и распространил порнографические материалы посредством сети Интернет несовершеннолетним, проживающим в разных регионах РФ написали в пресс-службе

Мужчина признал вину и раскаялся. Его виновность подтвердили также малолетние потерпевшие и свидетели.

Помимо основного наказания, подсудимого лишили права заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних на срок 10 лет, с ограничением свободы на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.