Жителя Ленобласти будут судить за развращение детей и изготовление порнографии Развращавший несовершеннолетних житель Ленобласти предстает перед судом

Москва31 июл Вести.В Ленинградской области будут судить молодого человека, обвиняемого в развращении детей и изготовлении и хранении порнографии. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 2002 г. р. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), п. "б" ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера с использованием информационно-телекоммуникационных сетей) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Также ему вменяется нарушение неприкосновенности частной жизни и использование несовершеннолетнего для изготовления порнографии.

Фигурант – житель Соснового Бора. По версии следствия, он снимал фото и видео с участием детей и хранил их на своем телефоне.

До суда его отправили в СИЗО.