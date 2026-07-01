Из-за видео с травлей девочки в Ленобласти возбуждено дело

Из‑за травли девочки подростками в Ленинградской области завели уголовное дело Из-за видео с травлей девочки в Ленобласти возбуждено дело

Москва1 июл Вести.В Ленинградской области после публикаций в соцсетях заведено уголовное дело из-за противоправных действий в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщает Следственный комитет по Ленинградской области.

29 июня в Тосно, под автомобильным путепроводом на проспекте Ленина, подростки издевались над девочкой, облили ее маслом, а происходящее снимали на камеру телефона.

В следственном отделе по городу Тосно СУ СК России по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) говорится в сообщении

Сейчас следователи выясняют все подробности случившегося.