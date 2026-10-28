Москва28 октВести.Тушинский суд Москвы отправил в колонию 22-летнего студента столичного вуза – его признали виновным в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщает MK.RU.
22-летний студент одного из московских вузов отправится в колонию за изнасилование несовершеннолетнейговорится в публикации
Отмечается, что инцидент произошел в квартире на улице Героев-Панфиловцев в марте текущего года. Молодой человек с двумя несовершеннолетними спутницами пришел в гости к приятелю. Выпив немало алкоголя, студент остался наедине с одной из школьниц и, невзирая на ее сопротивление, вступил с ней в половую связь.
Позднее девушка ушла из квартиры и обо всем рассказала родителям, которые обратились в полицию.
Следователи собрали доказательства вины молодого человека. Суд назначил ему наказание в виде 8,5 года лишения свободы.