В Москве студент получил 8,5 года колонии за изнасилование несовершеннолетней

В Москве студента осудили на 8,5 года за изнасилование школьницы В Москве студент получил 8,5 года колонии за изнасилование несовершеннолетней

Москва28 окт Вести.Тушинский суд Москвы отправил в колонию 22-летнего студента столичного вуза – его признали виновным в изнасиловании 17-летней девушки. Об этом сообщает MK.RU.

22-летний студент одного из московских вузов отправится в колонию за изнасилование несовершеннолетней говорится в публикации

Отмечается, что инцидент произошел в квартире на улице Героев-Панфиловцев в марте текущего года. Молодой человек с двумя несовершеннолетними спутницами пришел в гости к приятелю. Выпив немало алкоголя, студент остался наедине с одной из школьниц и, невзирая на ее сопротивление, вступил с ней в половую связь.

Позднее девушка ушла из квартиры и обо всем рассказала родителям, которые обратились в полицию.

Следователи собрали доказательства вины молодого человека. Суд назначил ему наказание в виде 8,5 года лишения свободы.