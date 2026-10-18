Троих пензенцев осудили за изнасилование школьницы, родные не согласны Трое жителей Пензы получили сроки за изнасилование школьницы

Москва18 окт Вести.Трое молодых людей из Пензы получили реальные сроки заключения в колонии за изнасилование 14-летней школьницы. Родные одного из них обратились в Генпрокуратуру с заявлением допущенных нарушениях и просьбой принести протест в Верховный суд, сообщает Mash.

Школьница посадила троих парней за изнасилование в Пензе. Родные осужденных уверены – девочка обиделась, что ее попросили уйти с вечеринки пишет паблик

Вечеринка состоялась в декабре 2024 года. Там 14-летняя девочка уединилась с 19-летним парнем. Через некоторое время хозяин квартиры, также 19 лет от роду, вызвал ей такси до дома. Школьница обиделась и пожаловалась родителям. Те пошли в полицию.

Девочка заявила, что ее изнасиловали оба парня. Ее мать, со своей стороны, обвинила в совращении дочери ее 20-летнего сожителя. На вечеринке его не было.

Родственники осужденных утверждают, что семья школьницы требовала 3 миллиона рублей за то, чтобы забрать заявление. Платить они не стали.

Расследование и суды продолжались в течение двух лет. Парни получили 10, 8 и 3,5 года лишения свободы.