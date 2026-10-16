В Перми подростки жестоко избили сверстницу и распылили в ее сторону баллончик

Пермские подростки избили девушку и распылили перцовый баллончик в ее сторону В Перми подростки жестоко избили сверстницу и распылили в ее сторону баллончик

Москва16 окт Вести.Подростки жестоко избили девушку в Перми и распылили в ее сторону баллончик. Об этом пишет краевое управление СК России в MAX.

О происшествии стало известно из соцсетей. Следователь возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

В социальных медиа сообщается, что возле одного из домов по улице Подлесная группа подростков избила девушку, а также распылила в ее сторону перцовый баллончик. говорится в публикации

Обстоятельства инцидента и лица, причастные к преступлению, устанавливаются.