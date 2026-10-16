Москва16 октВести.Подростки жестоко избили девушку в Перми и распылили в ее сторону баллончик. Об этом пишет краевое управление СК России в MAX.
О происшествии стало известно из соцсетей. Следователь возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).
В социальных медиа сообщается, что возле одного из домов по улице Подлесная группа подростков избила девушку, а также распылила в ее сторону перцовый баллончик.говорится в публикации
Обстоятельства инцидента и лица, причастные к преступлению, устанавливаются.