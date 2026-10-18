СК начал проверку после избиения подростка в Калмыкии

В Калмыкии подросток попал в больницу после жестокого избиения СК начал проверку после избиения подростка в Калмыкии

Москва18 окт Вести.Следственные органы Калмыкии начали доследственную проверку по факту жестокого избиения подростка, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

Публикация о совершении противоправных действий в отношении 16-летнего жителя Ики-Бурульского района появилась в соцсетях. Местные пользователи рассказали, что его били сразу четыре человека. С телесными повреждениями пострадавший госпитализирован.

По данному факту Целинным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Республике Калмыкия проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) отмечается в публикации

По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. Материал находится на контроле у руководителя регионального следственного управления Константина Антохова.