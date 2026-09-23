В Сургуте по факту избиения подростка мужчиной проведут проверку Прокуратура Сургута проведет проверку по факту избиения подростка мужчиной

Москва23 сен Вести.В Ханты-Мансийском автономном округе прокуратура Сургута начала проверку по факту избиения мужчиной 15-летнего подростка. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство в MAX.

В средствах массовой информации распространен материал, из которого следует, что в г. Сургуте мужчина применил физическую силу в отношении 15-летнего подростка говорится в сообщении

Прокуратура выяснит причины и обстоятельства произошедшего. Меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии оснований.

Правоохранительные органы проводят процессуальную проверку, ее ход и результаты контролирует надзорное ведомство.