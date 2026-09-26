Полиция Хабаровска проводит проверку по факту драки подростков В Хабаровске полиция проверяет информацию о драке подростков

Москва26 сен Вести.В Хабаровске сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об инциденте с подростками в переулке Батарейном.

Публикация о том, что двое несовершеннолетних поочередно нанесли сверстнику несколько ударов по голове, была выявлена в процессе мониторинга соцсетей. Во время избиения другие подростки наблюдали за происходящим и снимали происходящее на видеокамеру.

По данному факту инспекторами ПДН городского отдела полиции №4 проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и участники случившегося говорится в сообщении ведомства в MAX

По результатам проверки будет принято правовое решение.