Полиция начала проверку данных об избиении подростками сверстника в Хабаровске

В Хабаровске полиция проверяет данные об избиении подростками сверстника Полиция начала проверку данных об избиении подростками сверстника в Хабаровске

Москва26 сен Вести.В Хабаровске полиция организовала проверку информацию из социальных сетей об избиении подростками сверстника. Об этом сообщила пресс-служба городского УВД.

В процессе мониторинга информационного пространства сотрудниками хабаровской полиции выявлена публикация о том, что в переулке Батарейном двое подростков поочередно нанесли сверстнику несколько ударов в район головы. Еще ряд несовершеннолетних наблюдали за происходящим и снимали инцидент на видеокамеру говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и участники инцидента.