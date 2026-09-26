Москва26 сенВести.В Хабаровске полиция организовала проверку информацию из социальных сетей об избиении подростками сверстника. Об этом сообщила пресс-служба городского УВД.
В процессе мониторинга информационного пространства сотрудниками хабаровской полиции выявлена публикация о том, что в переулке Батарейном двое подростков поочередно нанесли сверстнику несколько ударов в район головы. Еще ряд несовершеннолетних наблюдали за происходящим и снимали инцидент на видеокамеруговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и участники инцидента.