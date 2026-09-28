Полиция ищет участников жестокого избиения мужчины на территории ЖК в Краснодаре

Начата проверка после избиения молодого человека группой хулиганов в Краснодаре Полиция ищет участников жестокого избиения мужчины на территории ЖК в Краснодаре

Москва28 сен Вести.Сотрудники полиции проверяют обстоятельства происшествия в одном из жилых комплексов на Западном обходе в Краснодаре.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, разбирательства началось после публикации в интернете данных о жестоком избиении молодого человека группой нетрезвых хулиганов.

По имеющимся данным, он находится в тяжелом состоянии говорится в заявлении правоохранителей в MAX

Сейчас правоохранители устанавливают всех участников нападения и обстоятельства происшествия.