Москва28 сенВести.Сотрудники полиции проверяют обстоятельства происшествия в одном из жилых комплексов на Западном обходе в Краснодаре.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, разбирательства началось после публикации в интернете данных о жестоком избиении молодого человека группой нетрезвых хулиганов.
По имеющимся данным, он находится в тяжелом состоянииговорится в заявлении правоохранителей в MAX
Сейчас правоохранители устанавливают всех участников нападения и обстоятельства происшествия.