Подросток избил ученицу лицея в Омске, возбуждено уголовное дело В Омске 17-летний подросток избил старшеклассницу, возбуждено уголовное дело

Москва2 ноя Вести.Подросток набросился на старшеклассницу и избил в Омске. Возбуждено уголовное дело, пострадавшая в больнице. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Преступление произошло 31 октября в местном лицее.

Возбуждено уголовное дело о причинении 11-класснице телесных повреждений (ст. 111 УК РФ)… 17-летний ученик нанес множественные удары старшекласснице, причинив ей тяжкий вред здоровью. Потерпевшая госпитализирована говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Следственные органы выясняют детали и все обстоятельства случившегося. Также они намерены дать оценку действиям педагогов и прочих должностных лиц.