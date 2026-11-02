Москва2 нояВести.Подросток набросился на старшеклассницу и избил в Омске. Возбуждено уголовное дело, пострадавшая в больнице. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Преступление произошло 31 октября в местном лицее.
Возбуждено уголовное дело о причинении 11-класснице телесных повреждений (ст. 111 УК РФ)… 17-летний ученик нанес множественные удары старшекласснице, причинив ей тяжкий вред здоровью. Потерпевшая госпитализированаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Следственные органы выясняют детали и все обстоятельства случившегося. Также они намерены дать оценку действиям педагогов и прочих должностных лиц.