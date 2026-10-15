В Бийске возбудили дело по сообщению об избиении подростками сверстницы

В Бийске подростки избивают сверстницу, возбуждено уголовное дело В Бийске возбудили дело по сообщению об избиении подростками сверстницы

Москва15 окт Вести.Следователи устанавливают обстоятельства избиения школьниками сверстницы в Бийске. Об этом сообщили в СУ СК России по Алтайскому краю в мессенджере MAX.

В соцсетях появилось видео, на котором подростки избивают девочку. Также сообщалось, что избиения совершались неоднократно.

В ходе следствия предстоит установить все обстоятельства, изложенные в материале СМИ, а также лиц, причастных к совершению противоправных деяний отмечается в сообщении

Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Также в региональной прокуратуре сообщили, что прокурор Алтайского края Николай Рябов поручил провести проверку в связи с данным инцидентом.