Москва15 октВести.Следователи устанавливают обстоятельства избиения школьниками сверстницы в Бийске. Об этом сообщили в СУ СК России по Алтайскому краю в мессенджере MAX.
В соцсетях появилось видео, на котором подростки избивают девочку. Также сообщалось, что избиения совершались неоднократно.
В ходе следствия предстоит установить все обстоятельства, изложенные в материале СМИ, а также лиц, причастных к совершению противоправных деянийотмечается в сообщении
Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Также в региональной прокуратуре сообщили, что прокурор Алтайского края Николай Рябов поручил провести проверку в связи с данным инцидентом.