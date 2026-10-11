Москва11 октВести.В Волгоградской области прокуратура проверяет информацию об унижении школьницы в Михайловском районе. Об этом ведомство сообщило в мессенджере МАХ.
Прокуратура Волгоградской области организовала проверку информации о конфликте между школьниками в Михайловском районе. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагированияговорится в сообщении надзорного органа
О случившемся стало известно после распространения видео в местных сообществах в соцсетях, которые, как утверждается, сняты в Михайловке. На кадрах девочка-подросток бьет сверстницу по лицу, а потом заставляет встать на колени и просить прощения на камеру.