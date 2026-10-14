В Уссурийске подростки заставили школьницу встать на колени и есть листья Прокуратура проверит случай с девочкой, которую подростки заставляли есть листья

Москва14 окт Вести.Прокуратура Приморского края организовала проверку по факту инцидента с пятиклассницей, которую толпа подростков заставила встать на колени и есть листья в Уссурийске. Об этом сообщили в региональном ведомстве в MAX.

Ранее в Amur Mash появилась информация, что девочку из пятого класса окружила толпа подростков неподалеку от школы. Они ударили ее по лицу, заставили встать на колени, извиниться и есть листья. До этого школьницы писали угрозы и оскорбления.

Надзорным ведомством будет дана принципиальная оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, условиям жизни и воспитания детей - участников конфликта отмечается в сообщении

Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры.