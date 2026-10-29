Прокуратура проверит обстоятельства драки несовершеннолетних в школе в Приморье

Прокуратура Приморья проводит проверку по факту драки несовершеннолетних Прокуратура проверит обстоятельства драки несовершеннолетних в школе в Приморье

Москва29 окт Вести.Прокуратура инициировала проверку по факту драки несовершеннолетних в одной из школ села Прохладное Надеждинского района Приморского края, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в мессенджере МАХ.

Информацию об инциденте, произошедшем 19 октября, сотрудники ведомства получили в ходе мониторинга социальных сетей.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия и личности всех его участников. Прокуратура оценит полноту мер, принимаемых органами системы профилактики, а также условия жизни и воспитания несовершеннолетних участников конфликта написали в пресс-службе

Прокуратура Надеждинского района контролирует ход и результаты проверки.