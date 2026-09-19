Омбудсмен считает ошибкой приглашение родителей после драки школьников Приморья Приглашение родителей после драки школьников Приморья было ошибочным

Москва19 сен Вести.Приглашение родителей на беседу было ошибкой администрации школы во Владивостоке, в которой произошла драка между детьми и их отцами, заявила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств драки в школе Владивостока, которая произошла 11 сентября. По предварительным данным, в общеобразовательном учреждении повздорили школьники, ссора переросла в драку. Позднее в конфликт вступили и родители несовершеннолетних, также устроившие потасовку.

Главная ошибка - приглашение на беседу родителей. Последствия этого решения – правонарушение - драка между родителями на глазах у детей. При полной растерянности администрации школы рассказала Романова

По ее словам, если бы образовательная организация самостоятельно разобралась в сутуации, последствия были бы иными.