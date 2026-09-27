Москва27 сенВести.Глава ведомства затребовал доклад о ходе проверки по факту хулиганского поведения подростков в Приморском крае. Об этом в MAX сообщает СК.
В соцмедиа появилась информация, что во дворе одного из жилых домов Находки подростки распивают алкогольные напитки и стреляют из предмета, конструктивно схожего с оружием.
По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю проводится проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство)говорится в сообщении
Руководителю следственного управления СК России по Приморскому краю Эдуарду Трубчику поручено доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.