Бастрыкин запросил доклад о проверке факта хулиганства подростков в Приморье

Главе СК доложат о ходе проверки факта хулиганства подростков в Приморье Бастрыкин запросил доклад о проверке факта хулиганства подростков в Приморье

Москва27 сен Вести.Глава ведомства затребовал доклад о ходе проверки по факту хулиганского поведения подростков в Приморском крае. Об этом в MAX сообщает СК.

В соцмедиа появилась информация, что во дворе одного из жилых домов Находки подростки распивают алкогольные напитки и стреляют из предмета, конструктивно схожего с оружием.

По данному факту следственными органами СК России по Приморскому краю проводится проверка по ст. 213 УК РФ (хулиганство) говорится в сообщении

Руководителю следственного управления СК России по Приморскому краю Эдуарду Трубчику поручено доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.