В Приморье молодые люди устроили стрельбу во дворе жилого дома

Неизвестные устроили стрельбу во дворе дома в Находке В Приморье молодые люди устроили стрельбу во дворе жилого дома

Москва26 сен Вести.В Находке правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы во дворе жилого дома, участников инцидента разыскивают, сообщили в УМВД по Приморскому краю.

По информации ведомства, 25 сентября в полицию обратился житель дома на проспекте Мира и рассказал, что компания молодых людей нарушает общественный порядок, пьют спиртные напитки и стреляют из предмета, похожего на пистолет.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка информации, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидента сказано в сообщении

По факту произошедшего организована проверка. Ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.