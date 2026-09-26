Москва26 сенВести.В Находке правоохранители устанавливают обстоятельства стрельбы во дворе жилого дома, участников инцидента разыскивают, сообщили в УМВД по Приморскому краю.
По информации ведомства, 25 сентября в полицию обратился житель дома на проспекте Мира и рассказал, что компания молодых людей нарушает общественный порядок, пьют спиртные напитки и стреляют из предмета, похожего на пистолет.
В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка информации, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников инцидентасказано в сообщении
По факту произошедшего организована проверка. Ее ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.