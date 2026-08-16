Москва16 авгВести.Во дворе одного из домов Новосибирска произошла массовая драка. Мужчина сделал замечание группе людей, что и привело к конфликту, сообщает Следственный комитет России.
Также очевидцы сообщают о звуке, который был похож на выстрел.
Сообщается о конфликте во дворе одного из домов в Новосибирске. После сделанного мужчиной замечания группе граждан между ними и членами его семьи произошла драканаписано в MAX
В настоящее время по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.