СКР в Новосибирске проводит проверку по факту массовой драки

В Новосибирске произошла массовая драка, проводится проверка СКР в Новосибирске проводит проверку по факту массовой драки

Москва16 авг Вести.Во дворе одного из домов Новосибирска произошла массовая драка. Мужчина сделал замечание группе людей, что и привело к конфликту, сообщает Следственный комитет России.

Также очевидцы сообщают о звуке, который был похож на выстрел.

Сообщается о конфликте во дворе одного из домов в Новосибирске. После сделанного мужчиной замечания группе граждан между ними и членами его семьи произошла драка написано в MAX

В настоящее время по данному факту проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.