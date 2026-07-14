СК расследует дело о мужчине, получившем ожог органов на празднике в Приморье

В Приморском крае мужчина получил ожог внутренних органов во время праздника СК расследует дело о мужчине, получившем ожог органов на празднике в Приморье

Москва14 июл Вести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о ненадлежащем оказании услуг в развлекательном заведении Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.

Как утверждалось в СМИ, в селе Андреевка мужчина получил ожог внутренних органов, поучаствовав в конкурсе на празднике в одном из местных развлекательных заведений.

По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления … оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей сказано в публикации

Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СК представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.