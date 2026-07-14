Москва14 июлВести.Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад по информации о ненадлежащем оказании услуг в развлекательном заведении Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в MAX.
Как утверждалось в СМИ, в селе Андреевка мужчина получил ожог внутренних органов, поучаствовав в конкурсе на празднике в одном из местных развлекательных заведений.
По данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления … оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителейсказано в публикации
Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СК представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации.