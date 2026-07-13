Москва13 июл Вести.Доследственная проверка по сообщению СМИ об инциденте в ночном клубе села Андреевка, где мужчина получил химические ожоги, выпив уксус, организована следственными органами СКР по Приморскому краю, сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ.

По предварительным данным, 29 июня 2026 года в ночном клубе, расположенном на улице Школьной в селе Андреевка Хасанского района, во время проведения конкурсной программы мужчина, выполнявший задание организаторов, употребил уксусную жидкость. В результате полученных химических ожогов внутренних органов пострадавший обратился за медицинской помощью. В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего