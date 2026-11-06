Проверка идет в Приморье о возможном насилии в отношении девочки со стороны отца

Проверка проводится в Приморье о возможном насилии в отношении девочки Проверка идет в Приморье о возможном насилии в отношении девочки со стороны отца

Москва6 ноя Вести.В Приморском крае проводится доследственная проверка по информации из соцсетей о возможном преступлении в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Ранее в этот день в сети стала распространяться информация о том, что 13-летняя школьница попросила защитить ее, мать и двух братьев от родного отца. По словам девочки, она подвергалась насилию со стороны отца с 4 до 12 лет. Утверждается также, что мужчина терроризирует всю семью: устраивает дебоши в состоянии опьянения, избивает родных, угрожает им расправой

По данному факту … незамедлительно организована доследственная проверка … По [ее] результатам … будет принято процессуальное решение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.