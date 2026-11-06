Москва6 нояВести.В Приморском крае проводится доследственная проверка по информации из соцсетей о возможном преступлении в отношении несовершеннолетней. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Ранее в этот день в сети стала распространяться информация о том, что 13-летняя школьница попросила защитить ее, мать и двух братьев от родного отца. По словам девочки, она подвергалась насилию со стороны отца с 4 до 12 лет. Утверждается также, что мужчина терроризирует всю семью: устраивает дебоши в состоянии опьянения, избивает родных, угрожает им расправой
По данному факту … незамедлительно организована доследственная проверка … По [ее] результатам … будет принято процессуальное решениеговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Устанавливаются все обстоятельства.