Оренбургский СК начал проверку по информации об истязании матерью своего ребенка

Следователи проверяют информацию об истязании матерью ребенка в Оренбуржье Оренбургский СК начал проверку по информации об истязании матерью своего ребенка

Москва15 окт Вести.Следователи СУ СК России по Оренбургской области проводят доследственную проверку по информации о противоправных действиях матери в отношении несовершеннолетнего ребенка, сообщает ведомство в мессенджере MAX.

Причиной стала публикации в соцмедиа о применении насилия женщиной в отношении ребенка в селе Грачевка Грачевского района.

Проверка организована по статьям УК РФ об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего отмечается в публикации

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.