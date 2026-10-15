Москва15 октВести.Следователи СУ СК России по Оренбургской области проводят доследственную проверку по информации о противоправных действиях матери в отношении несовершеннолетнего ребенка, сообщает ведомство в мессенджере MAX.
Причиной стала публикации в соцмедиа о применении насилия женщиной в отношении ребенка в селе Грачевка Грачевского района.
Проверка организована по статьям УК РФ об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшегоотмечается в публикации
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.