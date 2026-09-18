Москва18 сенВести.В Советском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по статье об истязание заведомо несовершеннолетнего, сообщили в региональном СУ СК России.
Расследование началось после того, как в правоохранительные органы обратилась мать пострадавшего ребенка.
Обвиняемый в доме по месту жительства из личной неприязни и в качестве наказания за незначительные провинности систематически наносил побои малолетнему сынуговорится в публикации ведомства в MAX
Описываемые события происходили в период с мая по август текущего года. В результате ребенку были причинены физическая боль, психические и моральные страдания.