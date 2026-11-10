СК проверит возможное неисполнение обязанностей по воспитанию девочки в Ижевске СК поручил проверить сообщения о нарушении прав 16-летней жительницы Ижевска

Москва10 ноя Вести.Следственный комитет организовал проверку после того, как в эфире федерального канала рассказали о возможном нарушении прав 16-летней жительницы Ижевска. Об этом сообщил СК России на платформе MAX.

В передаче говорилось, что мать девочки пьет и по сути не занимается воспитанием дочери. Также там прозвучало, что сотрудники опеки и попечительства, возможно, ничего не сделали и не приняли нужных мер, чтобы защитить права несовершеннолетней.

Проверку проводят по признакам преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и статьей 293 УК РФ (халатность).

Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Удмуртии Тугушеву отчитаться о том, как идет проверка, и по аргументам, озвученным в эфире.

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления по Удмуртской Республике Тугушеву Р. Р. доложить о ходе проверки и по доводам, озвученным в передаче говорится в публикации

В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку случившемуся.