В Забайкалье начата проверка фактов насилия над ребенком с особенностями

Прокуратура проверит данные о насилии над ребенком с особенностями в Забайкалье В Забайкалье начата проверка фактов насилия над ребенком с особенностями

Москва27 сен Вести.В Краснокаменске прокуратурой организована проверка опубликованной в соцсетях информации о том, что на ребенка с особенностями систематически оказывается физическое и психологическое насилие.

В ходе проверки представители прокуратуры дадут правовую оценку действиям органов, организаций и должностных лиц по соблюдению требований о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних говорится в MAX прокуратуры Забайкальского края

Меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений и привлечение виновных к ответственности, будут приняты по результатам проверки.

Также прокуратура контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами. Для получения необходимой выплаты компенсации матерью ребенка подготовлено заявление для дальнейшего обращения в суд.