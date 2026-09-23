Москва23 сен Вести.Прокуратура Забайкальского края проверила публикации в средствах массовой информации о жалобах граждан, пострадавших от паводка, на отказы в компенсационных выплатах.

В июле-августе 2026 года в результате обильных осадков на территории краевого центра, Читинского, Красночикойского, Чернышевского, Тунгокоченского и Нерчинского районов были подтоплены жилые дома и приусадебные участки. С 14 августа на указанных территориях ввели режим чрезвычайной ситуации.

При этом фактически повлекшая ущерб паводковая ситуация в границах Читы и Читинского района началась 30 июля, что послужило основанием для отказа органов социальной защиты населения гражданам, пострадавшим в период с указанной даты до введения режима ЧС сообщается в MAX региональной прокуратуры

Надзорное ведомство внесло 9 сентября в региональное правительство представление о необходимости устранить выявленные нарушения. 14 сентября действие режима чрезвычайной ситуации было распространено на более ранний срок. Это позволило начать процедуру пересмотра принятых решений об отказе в выплате компенсаций более 30 гражданам.

Восстановление прав пострадавших от паводков жителей Читы и пригорода находится на контроле органов прокуратуры.