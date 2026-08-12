Режим ЧС объявлен в Чите из-за подтоплений домов и участков после дождей

Режим ЧС объявлен в Чите из-за подтоплений после дождей Режим ЧС объявлен в Чите из-за подтоплений домов и участков после дождей

Москва12 авг Вести.Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявили в Чите из-за подтоплений домов и приусадебных участков после проливных дождей. Об этом сообщила мэр города Инна Щеглова.

Принято решение о введении режима функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории … [Читы]. В рамках ЧС проводится работа по откачке воды с подтопленных участков улично-дорожной сети, определению места забора грунта для отсыпки проблемных мест, очистке или восстановлению поврежденных водоотводных коллекторов, очистке и дезинфекции колодцев, жилых домов, придомовых территорий написала она в своем канале в мессенджере МАХ

Отмечается, что также созданы комиссии по осмотру земельных участков людей.

По словам Щегловой, гражданам будет предоставлена единовременная денежная выплата в размере 15 000 рублей. Соответствующее заявление можно сдать в письменной форме в городской администрации.