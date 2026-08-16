Из подтопленного села в Забайкалье эвакуировали 11 человек

Спасатели эвакуировали 11 человек из подтопленного села в Забайкалье Из подтопленного села в Забайкалье эвакуировали 11 человек

Москва16 авг Вести.Спасатели эвакуировали 11 человек из села Алеур в Забайкальском крае, где подтопленными оказались 30 приусадебных участков. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В Алеуре в результате подъема уровня воды в реке Алеур, ручьях Икшица и Алентуйка оказались подтоплены около 30 приусадебных участков. В ночное время спасатели 38-й пожарно-спасательной части МЧС России эвакуировали 11 человек, которые размещены в пункте временного размещения сказано в сообщении

Вместе с тем уровень воды в ручьях Икшица и Алентуйка падает. От воды уже освободились 15 участков из 30 ранее подтопленных.

В ряде районов Забайкалья 14 августа был введен режим ЧС регионального характера из-за паводка.