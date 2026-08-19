Прокуратура Приморья контролирует ликвидацию последствий паводков в регионе Ликвидацию последствий паводков в Приморье контролирует прокуратура

Москва19 авг Вести.Прокуратура Приморского края продолжает контролировать деятельность опергрупп и сотрудников уполномоченных органов по ликвидации последствий паводков, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в мессенджере МАХ.

Так, прокурор Хасанского округа оценил соблюдение прав жителей села Занадворовка: поднявшейся рекой они отрезаны от внешнего сообщения. На контроле прокурора вопросы доставки медикаментов, товаров первой необходимости и продуктов питания.

В Хорольском и Октябрьском округах прокуроры контролируют восстановление транспортного сообщения, нарушенного в связи с переливами и ограничением движения на участках автодорог Хороль — Ретиховка — Арсеньев и Галенки — Новогеоргиевка — Фадеевка — Застава. Прокурор города Спасска-Дальнего осуществляет надзорное сопровождение работы муниципальных комиссий, обследующих пострадавшие жилые дома и приусадебные участки написали в сообщении

В селах Бурлит, Губерово и Новостройка Пожарского района подтоплены придомовые территории и многоквартирные дома.

Ситуация находится на постоянном контроле.