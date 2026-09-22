Двоих подростков из Волгоградской области обвиняют в жестоком избиении прохожих

В Волгоградской области двое подростков попали под суд за избиение прохожих Двоих подростков из Волгоградской области обвиняют в жестоком избиении прохожих

Москва22 сен Вести.В Светлоярском районе Волгоградской области двое местных жителей попали под суд по обвинению в жестоком избиении прохожих. Местная прокуратура утвердила обвинительное заключение в их отношении, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 8 марта 2026 года в центре рабочего поселка Светлый Яр. Тогда обвиняемые 17 и 18 лет избили двоих прохожих, причинив им вред здоровью средней тяжести и тяжкий вред.

В Волгоградской области двое молодых людей предстанут перед судом за жестокое избиение прохожих написано в канале прокуратуры

В настоящее время уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Светлоярский районный суд Волгоградской области. Фигуранты дела находятся под стражей.