Москва27 авгВести.В Тверской области группа подростков избила малолетнего ребенка на территории заброшенного здания, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Информация об избиении ребенка была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Инцидент произошел 25 августа в городе Вышней Волочёк.
Организовано проведение доследственной проверкиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.