В Тверской области подростки избили ребенка на заброшке, идет проверка

В Тверской области подростки избили ребенка на заброшке В Тверской области подростки избили ребенка на заброшке, идет проверка

Москва27 авг Вести.В Тверской области группа подростков избила малолетнего ребенка на территории заброшенного здания, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Информация об избиении ребенка была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Инцидент произошел 25 августа в городе Вышней Волочёк.

Организовано проведение доследственной проверки говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.