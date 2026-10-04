Подростки из Балашихи избивали сверстников, нападения попали на видео В Москве после публикации видео полиция нашла подростков, бивших сверстников

Москва4 окт Вести.Полицейские на востоке Москвы устанавливают обстоятельства инцидента с участием несовершеннолетних, сообщили в столичном ГУ МВД России.

По данным ведомства, в ходе мониторинга интернета правоохранители обнаружили видеозаписи с избиением подростков. На кадрах молодые люди били сверстников руками и ногами в общественных местах.

Кроме того, в отдел полиции по московскому району Восточный были поданы два заявления от родителей, которые сообщили, что их детям нанесли телесные повреждения. У одного из пострадавших диагностировали легкое сотрясение и многочисленные ушибы.

Принятыми мерами полицейские установили личности активных участников, ими оказались двое подростков 12 и 13 лет. Оба являются жителями г. Балашиха Московской области говорится в заявлении ведомства в MAX

Сейчас полиция проводит проверку, впоследствии материалы будут переданы в следственные органы, где примут процессуальное решение.