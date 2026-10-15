В Новосибирске подросток получил травмы в драке, проводится проверка

Проверка проводится по факту избиения подростка в Новосибирске В Новосибирске подросток получил травмы в драке, проводится проверка

Москва15 окт Вести.В Заельцовском районе Новосибирска произошел конфликт между несовершеннолетними, в результате которого подросток получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области в MAX.

В ходе мониторинга в сети была выявлена публикация, в которой сообщалось о потасовке.

13 октября в отдел полиции № 3 "Заельцовский" УМВД России по городу Новосибирску из медицинского учреждения поступило сообщение об обращении несовершеннолетнего с телесными повреждениями отмечается в сообщении

По данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.