Москва15 октВести.В Заельцовском районе Новосибирска произошел конфликт между несовершеннолетними, в результате которого подросток получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области в MAX.
В ходе мониторинга в сети была выявлена публикация, в которой сообщалось о потасовке.
13 октября в отдел полиции № 3 "Заельцовский" УМВД России по городу Новосибирску из медицинского учреждения поступило сообщение об обращении несовершеннолетнего с телесными повреждениямиотмечается в сообщении
По данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.